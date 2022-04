Belen Rodriguez spiazza Stefano De Martino: la frecciata in diretta tv

Finalmente è ufficiale, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una coppia. I due nonostante le miriadi di foto scattate dai paparazzi non hanno mai voluto dire apertamente "sì, stiamo insieme". Almeno fino a ieri sera. Belen, che è presentatrice insieme a Teo Mammuccari de Le Iene, ieri sera ha confermato che sono di nuovo, e quindi ufficialmente, una coppia. Come si suol dire, non c'è due senza tre e quindi gli auguriamo che questa volta sia per sempre.

La showgirl si è lasciata sfuggire, se così vogliamo dire, la confessione rispondendo alla domanda di una lettrice curiosa. Nel programma c'è uno spazio dedicato alle domande più pungenti che arrivano da casa e tra queste c'era quella di un donna che ha fatto dei complimenti a De Martino, in particolare ammettendo di capire Belen perché Stefano con gli anni diventa sempre più bello, un po' come il vino, per poi aggiungere una provocazione: anche a lei piacerebbe "assaggiarlo".

La conduttrice ha risposto con ironia alla provocazione: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta". Scherzando e ridendo, Belen ha quindi confermato che tra lei e Stefano le cose sono serie, ma come potrebbero non esserlo? Alla fine sono genitori, hanno una responsabilità non indifferente: quella di non far soffrire il figlio.

Stefano e Belen: un amore senza fine

De Martino e Rodriguez si sono sposati nel 2013, nello stesso anno è nato il loro Santiago. Nel 2015 si sono separati, ma non hanno mai formalizzato il divorzio. La loro storia nel corso degli anni è stata travagliata, si sono presi, lasciati, hanno avuto altri amori e Belen è diventata mamma per la seconda volta mettendo al mondo la piccola Luna Marì insieme a Antonino Spinalbese.

Nel 2019, prima che Belen incontrasse Spinalbese, la showgirl e De Martino ci avevano riprovato, ma il ritorno di fiamma non andò bene e si trasformò in un fuoco fatuo.

Da qualche mese, per la precisione dal periodo natalizio, i due si sono riavvicinati molto: incontri quasi furtivi uno nella casa dell'altra, cene romantiche solo per due, fine settimana passati insieme tra hotel e spa, poi le cene in famiglia e infine i giochi al parco come una famiglia.

Ospite da Verissimo con la sorella Cecilia, Belen non ha nascosto il suo desiderio di avere un terzo figlio, non adesso, magari tra due anni e non è difficile credere che vorrebbe come compagno Stefano. I due ancora non sono tornati a vivere insieme, ma sembrano molto affiatati, chissà quali saranno i futuri sviluppi.