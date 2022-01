Spuntano le foto della notte insieme di Belen e Stefano, tra abbracci e complicità

Uno spuntino e una passeggiata con il cane nel cuore della notte, alle 2 per la precisione, abbracci caldi contro il freddo e ai piedi di lei le infradito di lui. Se i protagonisti di questo breve, ma intenso, racconto non fossero Belen Rodriguez e Stefano De Martino nessuno avrebbe alcun dubbio sull'affermare a gran voce che quelle due persone stanno insieme, o no? Belen però si è dichiarata single, Stefano non ha commentato in alcun modo i gossip che da giorni li vedono protagonisti e quindi la domanda sorge spontanea, potrebbero essere solo amici?

Visto il loro trascorso la risposta potrebbe essere sì, dopo anni lontani, dove erano i nonni paterni ad andare a prendere Santiago così che Belen e Stefano non si vedessero, secondo quanto scrive il settimanale Oggi, adesso qualcosa è cambiato.

Galeotto fu il Natale

Per molti, anche per Oggi, il rapporto dei due sarebbe cambiato da poco prima di Natale e poi avrebbe continuato a evolversi fino alle foto incriminate che dimostrano, anche, un'illegalità di Belen: ovvero il non aver rispettato l'isolamento fiduciario obbligatorio per chi viaggia in paesi come ad esempio l'Uruguay (la showgirl era andata lì in vacanza con Patrizia Griffi). Le foto sono state scattate alle 21 del 15 gennaio (l'imprenditrice è tornata dal viaggio il 12 e andò a prenderla De Martino), in cui si vede Belen arrivare di fronte alla casa di De Martino, citofonare entrare in casa e rimanere lì dentro fino alle 2 di notte, momento in cui hanno portato in giro il cane. Un incontro segreto che non è sfuggito ai paparazzi e le cui foto alimentano il pettegolezzo.

Un semplice riavvicinamento o un nuovo inizio? La coppia ci ha provato già due volte, come dice il detto non c'è due senza tre, e per il bene del figlio di sicuro staranno prendendo le giuste misure di sicurezza, ma si sa all'amore non si comanda.