"Stefano a casa di Belen fino a poco prima dell’arrivo di Antonino": tutti i retroscena sul ritorno di fiamma

Sebbene lei si sia dichiarata single, gli elementi per far pensare a un ritorno di fiamma continuano a susseguirsi giorno dopo giorno: Belen Rodriguez sarebbe davvero sempre più vicina a Stefano De Martino. Dopo le foto che per prime hanno mostrato insieme i due ex sorridenti come non si vedevano da tempo e i racconti sui loro incontri, oggi è il settimanale Chi ad aggiungere nuove indiscrezioni sul loro rapporto e a svelare il ruolo di Antonino Spinalbese, ormai limitato a quello di padre della piccola Luna Marì.

Il rapporto tra Belen, Stefano e Antonino

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che la storia tra Belen e Antonino ha subito la definitiva battuta d’arresto alla vigilia delle feste natalizie: l’ex hairstylist, ora impegnato a rilanciarsi in diversi progetti di fitness, resta solo il premuroso papà della figlia nata dalla breve relazione con la showgirl lo scorso luglio, ma nulla di più. Belen, dunque, tornata libera sentimentalmente, pare essere nuovamente vicina all’ex marito Stefano De Martino e non solo per via del figlio Santiago, frutto del loro amore.

La showgirl e il conduttore tv avrebbero trascorso insieme il Natale con i bambini. All’indomani del Capodanno, Belen ha lasciato i due figli ai rispettivi papà, Santiago a Stefano e Luna ad Antonino, ed è volata a Punta Del Este, in Uruguay, con l’amica Patrizia Griffini. Dopo dieci giorni è rientrata a Milano e ad attenderla in aeroporto c’era Stefano, lo stesso che l’aveva accompagnata a Malpensa per la partenza e riportata a casa dov'è rimasto fino a poco prima dell'arrivo di Antonino Spinalbese.

L’ex fidanzato di Belen - prosegue Chi - ha riportato la figlia alla sua mamma appena tornata ed è salito in casa giusto il tempo di lasciare la piccola. Il contrario di quello che ha fatto Stefano, rimasto a lungo nell’appartamento della ex moglie che era stato anche il suo in un tempo che li ha visti soli mentre Santi era a scuola e Luna Marì con il padre.

Ritorno di fiamma in corso? Per Belen e Stefano, che non confermano né smentiscono le voci, sarebbe la seconda volta. E i fan della coppia ci sperano...