Belen, le parole dopo il weekend in famiglia con Stefano (che dicono tutto)

E' stata una Pasqua formato famiglia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il loro riavvicinamento non è più un segreto - anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito - e l'ultimo weekend ha suggellato il definitivo ritorno di fiamma.

Se entrambi tacciono, sono i loro profili Instagram a parlare di un fine settimana pieno d'amore trascorso sull'Isola di Albarella, l'oasi naturale in provincia di Rovigo tanto cara alla showgirl. E' stato proprio questo il suo buen retiro dopo la nascita della figlia Luna Marì, lo scorso luglio, ma stavolta con lei c'era l'ormai non più ex marito. Belen e Stefano si sono rifugiati in una bellissima villa vista mare, insieme a Santiago, la piccola Luna e Choco, il Labrador dello showman. Relax, passeggiate in bici e foto scattate a vicenda davanti a paesaggi mozzafiato: sulla coppia è tornato il sereno, anche se stavolta ci vanno coi piedi di piombo. La showgirl vuole essere sicura prima di rifare passi importanti, come quello di tornare a vivere sotto lo stesso tetto - stavolta in 4 - ma la gioia riavere accanto il suo grande amore è incontenibile. Così, appena rientrata a Milano, ha condiviso un post con una carrellata degli scatti più belli di queste giornate e si è lasciata sfuggire quel "grazie alla vita" che dice tutto.

E' proprio la vita a riportarli sempre sulla stessa strada, l'uno accanto all'altra, nonostante i tanti momenti di difficoltà attraversati. Se non è amore questo...

Il post di Belen Rodriguez dopo il weekend con Stefano De Martino