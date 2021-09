Silvio Berlusconi compie 85 anni: il romantico post della giovane fidanzata Marta Fascina

Oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi compie 85 anni e nel lungo elenco di auguri che stanno arrivando da più parti attraverso i canali social, spiccano quelli più romantici di tutti, scritti dalla giovane fidanzata Marta Fascina.

"Buon compleanno amore mio", è il dolce pensiero che la deputata di Forza Italia, classe 1990, rivolge all’uomo con cui condivide la sua vita privata da circa due anni. In un elegante completo blu il presidente, in un leggero vestito celeste a pois la sua compagna, i due sono ritratti mano nella mano in un’immagine che pare la cartolina simbolo del loro amore, veicolo per i messaggi dei tanti che stanno lasciando il loro pensiero al festeggiato.

Chi è Marta Fascina

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina è stata eletta alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Dal giugno 2018 è segretario della IV commissione Difesa della Camera. Laureata in Lettere e Filosofia, residente a Portici (Napoli), Marta Fascina ha all'attivo esperienze come addetta stampa nell'ufficio comunicazione del Milan e ha firmato diversi articoli per ll Giornale.

L’amore tra i due procede a gonfie vele: Marta Fascina, infatti, è ormai parte della famiglia, ha conosciuto i figli del compagno e la sua presenza nella villa di famiglia è stata raccontata dalle foto che hanno immortalato i due, sempre innamoratissimi.