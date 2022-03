Berlusconi-Fascina, Sgarbi spiffera un segreto di Silvio sotto le lenzuola

Nozze blindatissime tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, che sabato si sono scambiati il fatidico 'sì' con un rito all'americana, senza alcun valore giuridico ma ricco di significato per loro, legati da quasi due anni. Ad assistere alla cerimonia a Villa Gernetto, in Brianza, una manciata di invitati. Pochi intimi tra cui anche Vittorio Sgarbi, che ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato diversi retroscena del 'matrimonio': "Berlusconi ha fatto due parti in commedia, prima lo sposo e poi il celebrante. Ha detto alla sua compagna Marta Fascina: 'Io ti amo e quindi ti sposo'".

E' stata una giornata piena d'amore e romanticismo, ha fatto sapere ancora il critico d'arte: "La cerimonia è finita alle 16.30, con Berlusconi che diceva: 'Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio'. Poi l'ha baciata tre volte sulle labbra, mi sembrava molto convinto". Infine Sgarbi si è lasciato sfuggire un segreto confidato dal Cavaliere: "Ha detto che certe notti dormono mano nella mano, tutti abbracciati, come a voler comunicare un affetto incontenibile".

Tra gli altri invitati Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Niccolò Ghedini e il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo. Presente al pranzo anche Matteo Salvini. Non hanno perso parte alla cerimonia i parenti e i familiari di Marta Fascina, ma a quanto pare neanche i figli di Berlusconi.

Chi è Marta Fascina

Calabrese, 32 anni, una laurea in Lettere e una carriera politica avviata tra le fila di Forza Italia ha lavorato nell’ufficio stampa e relazioni pubbliche del Milan, per poi passare alla Fondazione Milan. Prima di lei, Silvio Berlusconi è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre di Marina e Pier Silvio, poi con Veronica Lario, che lo ha reso padre di Barbara, Eleonora e Luigi e, in seguito, ha avuto una lunga relazione con Francesca Pascale, interrotta nel marzo 2020.