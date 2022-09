L'avvocata Bernardini de Pace si trasferisce a Sabaudia da Totti: metteranno a punto la strategia anti-Blasi

“Ne parliamo a settembre!” E’ quanto devono essersi detti Francesco Totti ed Ilary Blasi in merito alla loro separazione dopo 20 anni di matrimonio.

La scelta degli avvocati

Intanto nell’aria c’è già odore di battaglia legale, come preannunciano i legali scelti dai quasi ex coniugi. Francesco Totti ha assoldato il celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che affiancherà il difensore Antonio Conte. Ilary Blasi invece ha invece optato per Alessandro Simeone, ex delfino della Bernardini De Pace.

Del resto gli interessi in ballo sono altissimi. Non solo il benessere dei tre figli della coppia, Christian, Chanel ed Isabel, ma anche un vero e proprio impero milionario fatto di immobili, investimenti, quote societarie, partecipazioni. Il tutto va spartito come si deve, e non a caso Francesco ha scelto di rivolgersi ad un avvocato esperto che che ha già seguito separazioni di svariate coppie vip, da Al Bano Carrisi e Romina Power fino a Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Bernardini De Pace a Sabaudia

La Bernardini De Pace, mamma di Chiara Giordano, nonché ex suocera di Raul Bova è subito scesa in campo a fianco dell’ex capitano. La 74enne ha lasciato Roma dove risiede, per trasferirsi dallo scorso lunedì a Sabaudia, dove Totti sta trascorrendo le vacanze, fa sapere la Repubblica. Il calciatore si è dato il cambio con Ilary a fine luglio nella villa di famiglia sul litorale laziale. Una posizione strategica che gli consente di incontrarsi, lontano dai clamori del gossip, anche con la nuova fiamma Noemi Bocchi, che ha affittato una casa poco distante.

Intanto il pupone sembra presissimo a mettere a punto con la legale una strategia che inchioderebbe la Blasi: “La mattina la legale è in spiaggia con la famiglia, in prima fila nello stabilimento dell'Oasi di Kufra, hotel di lusso in cui alberga sul litorale pontino. Al pomeriggio, invece, non si vede più: è con il Pupone, in camera di consiglio, a prendere appunti sulla fine della relazione con la conduttrice. Perché il limite tra una separazione consensuale e una lite in tribunale è sempre molto labile. L'ormai ex coppia d'Italia, allora, si prepara al peggio. Anche a navigare mari burrascosi”, si legge su La Repubblica.

Ilary ed il suo avvocato vorrebbero giocare la carta del marito fedifrago, mentre pare che la Bernardini de Pace e Totti siano pronti a provare che la coppia era già separata in casa da un anno. Del resto sembra che il calciatore vorrebbe optare per una separazione consesuale, ma con il team di legali sta anche lavorando all’altra opzione, che aprirebbe ad una battaglia senza esclusione di colpi.