Biagio D'Anelli è single, cosa succederà con Miriana Trevisan

Biagio D'Anelli sarebbe diventato single, la fidanzata Silvana Curcio avrebbe deciso di lasciarlo per colpa del comportamento che sta tenendo nella casa del Gf. L'opinionista sta riservando particolari attenzioni a Miriana Trevisan, non mancano baci, abbracci, carezze e parole importanti pronunciate con fin troppa serenità. Insomma sembra di rivedere il triangolo Sorge-Belli-Duran, con la differenza che Curcio non fa parte del mondo dello spettacolo.

A riportare la notizia della presunta separazione è il settimanale Novella 2000, Silvana si sarebbe trovata costretta a prendere le distanze da un compagno che non le mostra il minimo rispetto. Nella puntata di venerdì è probabile che Alfonso Signorini informerà il concorrente e a quel punto che succederà? D'Anelli farà un passo indietro (anche se è tardi) o uno in avanti ma verso Miriana?

Chi è e che lavoro fa Silvana Curcio

Silvana Curcio vive e lavora, come imprenditrice, in Germania, a Stoccarda. I suoi social sono privati e da questo si capisce che è molto gelosa della sua privacy. È stata una Miss: ha gareggiato come Miss Italia nel Mondo nel 2004 rappresentando la Germania. La coppia sembrava affiatata prima dell'ingresso nella Casa di Biagio, cosa sarà successo? Semplice strategia o la crisi aleggiava già da tempo sui due?