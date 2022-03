Blanco e la fidanzata Giulia si sono lasciati? Spunta il video in cui lui bacia un’altra ragazza

Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli si sono lasciati? La voce circola da qualche settimana, nonostante il loro bacio ripreso sui social dopo la vittoria di Sanremo abbia fatto pensare alla forza di un legame sempre tenuto al riparo dai riflettori. Adesso però a supporto dell?indiscrezione ? supportata anche dall?enigmantico commento del 19enne che in una recente intervista radiofonica aveva definito la sua relazione come "alti e bassi" - arriva un video che mostra Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco, baciare in discoteca una ragazza che non è la sua Giulia.

Il bacio tra Blanco e una ragazza (che non è la fidanzata Giulia)

II breve filmato è stato girato al The Club di Milano e mostra Blanco che canta il suo brano Mi fai impazzire davanti a una folla di fan. A un certo punto il cantante si ferma per dare un bacio sulle labbra a una ragazza che ricambia con naturalezza. Che la storia con Giulia sia finita da tempo e Blanco abbia iniziato un?altra storia? Gli interrogativi restano, così come quelli riguardanti l?identità della giovane baciata dal cantante che secondo qualcuno sarebbe Martina Valdes, una ballerina che sui social è seguita da oltre 5mila follower tra cui proprio Blanco.