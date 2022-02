Blanco con la fidanzata Giulia: il romantico bacio durante la festa per la vittoria di Sanremo

“A Giulia” ha detto Blanco sul palco dell’Ariston dopo aver cantato Brividi con Mahmood nella finale di Sanremo di cui da lì a breve sarebbero stati proclamati vincitori. Il nome pronunciato dal cantante 19enne è quello della sua fidanzata, Giulia Lisioli che da circa un anno condivide la sua vita. E dopo l’abbraccio a mamma e papà, raggiunti in platea non appena è stato pronunciato il verdetto, Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi - è anche con lei che ha festeggiato, durante una festa che ha celebrato il meritato trionfo e l’ha visto protagonista di un romantico ballo con la sua dolce metà.

Blanco con la fidanzata Giulia: il bacio alla festa per la vittoria di Sanremo

Giulia e Blanco sono stati visti insieme perla prima volta questa estate ai Seat Music Awards. Per il resto, è sempre stato Instagram a mostrare talvolta alcuni momenti della loro semplice quotidianità che nelle scorse ore è stata meravigliosamente sconvolta dalla vittoria della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un evento che è stato festeggiato a ridosso della finale con una festa durante la quale Blanco e Giulia sono stati protagonisti di un romantico ballo concluso con un bacio, come mostra il video pubblicato tra le storie della ragazza.

(Di seguito il video del ballo di Blanco con la fidanzata, pubblicato tra le storie Instagram della ragazza)

L’abbraccio ai genitori

Subito dopo la proclamazione della vittoria Blanco ha prima abbracciato la mamma e il papà e subito dopo la fidanzata Giulia Lisioli, solitamente riservata ma presente in un momento così importante per il 18enne. "Da piccolo li facevo dannare - ha poi dichiarato Blanco nella conferenza stampa post gara a proposito dei genitori - vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo. Ho abbracciato i miei genitori perché quando ero piccolino li facevo dannare e vederli così emozionati è stata una grande soddisfazione! Glielo dovevo. Mio papà quando ha sentito Brividi per la prima volta mi ha detto ‘Prova ad andare a Sanremo’. Poi ho ricevuto messaggi iper positivi da tutti i miei amici e diversi colleghi".