Blanco, è finita con Giulia: chi è la nuova fidanzata Martina Valdes

Blanco e Giulia hanno fatto sognare l'Italia con quel bacio dato subito dopo la vittoria a Sanremo. La voce che li voleva ormai lontani circolava da più di un mese ma adesso sembra più che certo che tra i due sia finito l'amore. A rendere il tutto più concreto ci ha pensato il video, pubblicato sui social, nel quale il cantante stava baciando un'altra ragazza nel locale The Club di Milano. La ragazza in questione sarebbe la sua nuova fidanzata: Martina Valdes.

Chi sperava in momento di lontananza tra Blanco e Giulia, beh dovrà ricredersi perché nelle scorse ore Martina aveva pubblicato una storia in cui si vedeva il cantante mentre si esibiva in uno dei suoi concerti con l'aggiunta del cuore bianco. Nel pezzo del video Blanco stava cantando "Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica" di Notti in Blanco. Insomma dei particolari che non possono essere coincidenze, anche perché Giulia Lisioli ha tolto tutte le foto con Riccardo Fabbriconi, vero nome del vincitore di Sanremo, dal suo profilo Instagram.

Chi è la nuova fidanzata di Blanco: Martina Valdes

Si chiama Martina Valdes, è di Desenzano del Garda, città dove Blanco è cresciuto (lui è originario di Calvagese della Riviera). La sua età non è nota ma dovrebbe avere l'età del cantautore, quindi tra i 19 e i 20 anni.

È una ballerina professionista e lavora per il Mamacita Club, un collettivo musicale che organizza eventi con ballerini e musica in locali e discoteche in tutta Italia. È molto attiva sui social, Instagram e TikTok, dove pubblica molti video dove balla.

Martina Valdes su Instagram

La storia tra Blanco e Giulia Lisioli

Blanco e Giulia al momento non hanno parlato della loro storia, anche se ormai è ben assodato che i due non stiano più insieme. La loro storia d'amore era nata tra i banchi di scuola, quando ancora Riccardo non era famoso. Su di loro non si hanno molte informazioni anche perché entrambi sono sempre stati molto riservati. I due conoscevano le rispettive famiglie, ma dopo la vittoria di Sanremo qualcosa probabilmente si è spezzato. Nella memoria di tutti i fan del Festival di Sanremo c'è ben impressa la corsa di Blanco verso la mamma e poi il bacio a Giulia, dopo la vittoria del Leone di Sanremo.