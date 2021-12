Briga ha sposato Arianna Montefiori: tutte le foto

Matrimonio da favola per Briga e Arianna Montefiori, convolati a nozze dopo due anni di fidanzamento. Il rapper lo aveva annunciato a settembre dal red carpet della Mostra di Venezia e il grande giorno, il 18 dicembre, è arrivato.

I due si sono detti 'sì' a San Pietro, nella cappella del coro, poi hanno festeggiato con i parenti e gli amici più cari. Tra gli invitati anche Diana Del Bufalo, cupido della coppia: è stata lei a farli conoscere dopo essere diventata amica con Arianna sul set di Che Dio ci aiuti.

Tait per lui, abito bianco con maniche lunghe in pizzo per lei, gli sposi hanno condiviso il giorno dopo sui social le immagini più belle del loro matrimonio. "Volevo ringraziare tutti quanti voi per le migliaia di messaggi d'amore ricevuti. E' stato il giorno più bello della mia vita" ha scritto Briga su Instagram, ancora emozionato per aver promesso amore eterno alla donna della sua vita. E la risposta della sposa non si è fatta attendere: "Nemmeno nei sogni me lo sarei immaginata così bello".

Il matrimonio di Briga, foto e video pubblicati su Instagram

Chi è Arianna Montefiori

27enne attrice romana, Arianna è stata per 40 puntate Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti, serie Rai, per poi interpretare la pediatria Margherita Spanu ne L'isola di Pietro e trasformarsi nella venere Laura Parisi in Il paradiso delle signore. Diplomatasi in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, Montefiori è sbarcata anche al cinema con Come diventare popolari a scuola, nel 2015. Dopo due anni d'amore, Arianna e Briga saranno presto marito e moglie.