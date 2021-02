Can Yaman e Diletta Leotta, è amore: la prima foto di coppia

Qualche paparazzata c'era già stata - ed era inequivocabile - di voci non ne parliamo, ma adesso è arrivata la prova ufficiale che conferma la relazione appena nata tra Can Yaman e Diletta Leotta. L'attore turco, che ultimamente ha fatto spesso capolino in Italia per impegni lavorativi (e, a questo punto, non solo), ha pubblicato sul suo profilo Instagram la loro prima foto di coppia.

"Coppia pericolosa" scrive il sex symbol, taggando quella che ormai dovrebbe essere a tutti gli effetti la sua dolce metà. Uno scatto decisamente poco romantico, al poligono, ma che si tratti di un set o di un pomeriggio libero poco importa: i due sono insieme e sembrano affiatatissimi. Meno felici le fan di Yaman, deluse per il colpo di scena. "Non ti posso vedere con lei" commenta qualcuna, e un'altra risponde: "Nemmeno io. Tutte tranne lei", ma c'è anche chi incassa il colpo con sportività e si complimenta con la 'rivale', una "donna fortunata". Condiseradioni rimosse qualche minuto dopo la pubblicazione della foto, che ora non è più possibile commentare. Can lo aveva detto settimane fa, rispondendo ai rumors sulla loro love story: "Sono fatti miei. Punto". Permaloso il ragazzo...

Sotto la foto pubblicata da Can Yaman e i commenti rimossi delle fan

Diletta Leotta e Can Yaman, vero amore o legame d’affari?

Nonostante gli indizi schiaccianti che si sono susseguiti per giorni e questa loro prima foto insieme, c'è qualcuno che sostiene si tratti di business più che d'amore. L'informatissimo giornalista Alberto Dandolo è quasi certo che il loro è un "legame d'affari", come ha spifferato sul settimanale Oggi, raccontando come dietro alla chiacchierata love story possano nascondersi in realtà interessi professionali di entrambi.