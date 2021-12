Can Yaman e Francesca Chillemi vicini? Spunta il retroscena sulla reazione del compagno dell’attrice

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un certo feeling tra Can Yaman e Francesca Chillemi, entrambi impegnati sul set della fiction Viola come il mare che li vede protagonisti. L’intesa tra i due non è stata raccontata solo come semplice complicità tra colleghi, ma anche quale vicinanza speciale testimoniata da foto su incontri avvenuti a Roma, in casa dell’attrice.

Mentre nessuno dei diretti interessati commenta le indiscrezioni che li riguardano, il settimanale Chi torna a parlare di loro, rivelando nell’ultimo numero un presunto retroscena famigliare sortito proprio dalle immagini pubblicate qualche settimana fa.

Francesca Chillemi con Can Yaman, la reazione di Stefano Rosso

Com’è noto, Can Yaman è reduce da una turbolenta (e chiacchiratissima) love story con la conduttrice Diletta Leotta. Francesca Chillemi, invece, è ufficialmente legata all'imprenditore Stefano Rosso, figlio del patron del marchio di abbigliamento Diesel, da cui ha avuto una figlia di nome Rania nata cinque anni fa. Ed è proprio sulla reazione dell’imprenditore che si sofferma il settimanale di Alfonso Signorini.

Secondo quanto riportato nella rubrica Pillole di Gossip, dopo le foto di Chi sull’incontro tra Chillemi e Yaman, Stefano Rosso avrebbe perdonato la compagna e superato il momento di forte crisi. Ora il sereno sarebbe finalmente tornato all’interno della coppia, per quanto il retroscena parla di qualcuno che, in famiglia, “rumoreggia pesantemente” contro la ex Miss Italia.

Va ricordato, tuttavia, che Francesca Chillemi, pur non entrando mai nel merito del gossip che l’ha riguardata, di recente tra le sue storie Instagram ha pubblicato una foto del compagno accompagnata da un cuore, segno che il rapporto con il padre della sua bambina, in effetti, continua serenamente.