La dedica di Carlo Conti per il compleanno della moglie

E' un grande amore quello che lega Carlo Conti e Francesca Vaccaro, coronato nel 2012 con il matrimonio e due anni dopo con l'arrivo del figlio Matteo. Per il conduttore ogni occasione è buona per ricordare alla moglie quanto si sente fortunato ad averla incontrarla e nel giorno del suo compleanno vuole condividerlo con i follower. "Buon compleanno amore mio" scrive su Instagram accanto a una foto di loro due sorridenti, e agli auguri si uniscono tanti amici della coppia, da Leonardo Pieraccioni a Simona Ventura, Amadeus, Elena Sofia Ricci e Caterina Balivo che la rassicura: "Sei una pischella".

Francesca Vaccaro compie 49 anni e festeggerà in famiglia al mare, a Castiglioncello - in Toscana - dove sono soliti trascorrere le vacanze estive. E' grazie a lei che Carlo Conti ha messo la testa a posto, come ha più volte raccontato: "Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme - ha spiegato tempo fa in un'intervista - Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro". Con lei la sua vita è cambiata, poi il figlio ha chiuso il cerchio: "Matteo si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. E' stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto. La famiglia è la mia forza nella vita e in tv".

Il post di Carlo Conti