Carolina Marconi scrive ad Alessandro Tulli: "Auguro a tutte di trovare un uomo come te. Ti amo"

Carolina Marconi continua a lottare contro il tumore al seno scoperto la scorsa primavera. L’influencer è sostenuta dall’affetto dei migliaia di follower con cui condivide ogni step del faticoso percorso, ma soprattutto dall’amore del compagno Alessandro Tulli a cui in queste ore ha voluto pubblicamente dichiarare la sua gratitudine.

Sono per lui le parole più dolci correlate alla rassegna di scatti che testimoniano la solidità di un sentimento lungo sette anni: “Eccoci oggi sempre insieme (nel bene e nel male)” si legge nel messaggio: “Ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto. Questo percorso è stato durissimo. Mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te, amabile, gentile e anche spiritoso. Quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni. D’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini, ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai”. Il riferimento è all’immancabile sostegno del fidanzato nell’ultimo periodo segnato dalla scoperta del cancro, per cui Carolina sente di dovergli dire grazie: “Per tutto quello che hai fatto” dice: “Per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata .... Te amo”.

Chi è Alessandro Tulli, fidanzato di Carolina Marconi

Classe 1982, Alessandro Tulli è è un ex calciatore della Roma con cui ha iniziato a giocare nel 1997. In precedenza il calciatore giocava nelle giovanili di Anziolavinio e nel 2001 è approdato al L.R. Vicenza per poi spostarsi nella serie cadetta del Livorno un anno dopo. Dal 2006 ha giocato in serie B con il Lecce e nel 2008 è passato in comproprietà al Piacenza. Alessandro Tulli e Carolina Marconi sono fidanzati dal 2014 e insieme vivono a Roma.