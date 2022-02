Caterina Balivo torna a farsi vedere con il marito: la foto è rara, lei spiega perché

È inusuale vedere Guido Maria Brera protagonista di una foto pubblicata sui social. Quando ciò è accaduto è stato per volere della moglie Caterina Balivo che, al contrario suo, condivide spesso momenti e pensieri della propria quotidianità con i follower, oggi piacevolmente destinatari di una romantica foto di coppia. L’occasione è la ricorrenza di San Valentino, circostanza che ha consentito la “trasgressione” della regola evidentemente cara al consorte poco incline alla presenza in rete.

“A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose” è la didascalia che compare accanto all’immagine che mostra i due innamorati mentre si scambiano un bacio su una gondola a Venezia. E tanti sono stati i commenti di quanti hanno apprezzato l’eccezionale scatto che trova un altro precedente l’estate scorsa, poco prima delle vacanze di coppia senza figli al seguito.

Caterina Balivo e l'amore per il marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo e Guido Maria Brera, dirigente d'azienda e scrittore italiano, si sono sposati nel 2014 e dal loro matrimonio sono nati Guido Alberto e Cora, rispettivamente nel 2012 e nel 2017. È stato anche per dedicare del tempo alla sua famiglia che la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalla tv. Di recente la conduttrice ha ammesso di aver affrontato e superato una crisi coniugale: “In quei momenti bisogna essere bravi a superarli. E, anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l'avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto 'basta'. Poi però ci sono i figli, c'è il loro amore infinito” ha confidato".