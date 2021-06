Cecilia e Ignazio, una nuova casa con la camera per il bambino: bebé in arrivo?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser preparano le valigie. Prima per le vacanze, poi per trasferirsi nella nuova casa che hanno comprato a Milano. La coppia la sta sistemando e tempo qualche mese ci andrà a vivere per iniziare un nuovo capitolo, magari in tre.

Non è un segreto, infatti, che vogliono un figlio e proprio per questo l'appartamento ha una camera in più: "Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi - hanno fatto sapere sulle pagine di Chi - Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini". Ad aumentare il desiderio di maternità di Cecilia è l'arrivo imminente della nipotina Luna Marie, la seconda figlia di Belen: "Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma - ha spiegato - Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e spero che accada presto". Lavori già in corso?

Sì al bebé, no al matrimonio

Per Cecilia e Ignazio diventare genitori è adesso il sogno più grande, mentre il matrimonio può attendere. I due lo avevano già chiarito settimane fa all'Isola dei Famosi, quando lui si rifiutò di fare la proposta di matrimonio in diretta tv, la sera della finale. Sulle nozze sono entrambi d'accordo: "E' un bel momento che sancisce un'unione ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo".