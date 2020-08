“Addio Cecilia Rodriguez: Ignazio Moser ha un flirt con Anna Safroncik”

La crisi nera tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raccontata in questa rovente estate gossippara si arricchisce adesso di ulteriori indiscrezioni diffuse dal Alberto Dandolo sul sito del settimanale Oggi. “La coppia è scoppiata dopo la lite di Porto Cervo. E lui è stato travolto dalla passione per la bellissima attrice”, si legge sul sito parlando di Anna Safroncik.

Il litigio a Porto Cervo tra Cecilia e Ignazio

Nelle scorse ore il settimanale Chi aveva raccontato di un litigio che sarebbe scoppiato a Porto Cervo tra Cecilia Rodrigiez e Ignazio Moser, alla fine del quale lei sarebbe partita senza di lui. Il prosieguo di quanto sarebbe accaduto è stato dunque riportato da Oggi che parla della loro come di una relazione ufficialmente terminata.

“Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata” scrive Dandolo.

I diretti interessati, intanto, continuano a non commentare la propria situazione sentimentale, tantomeno le ultime indiscrezioni.

I flirt attribuiti ad Anna Safroncik

Anna Safroncik, nata il 4 gennaio 1981 a Kiew, è diventata popolare grazie ai suoi ruoli in fiction televisive come ‘Centro Vetrine’ e ‘Le Tre rose di Eva’ e in film di famosi registi come Carlo Verdone (C’era un cinese in coma) e Giuseppe Alessio Nuzzo (Le verità).

Diversi i flirt che le sono stati attribuiti nel tempo, da Matteo Mammì - ex di Diletta Leotta - ad Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di 'Amici', smentiti dalla stessa Anna: "Questa estate mi hanno fatto fidanzare con tutti, non ci sono riusciti e sono single. Questa è stata una delle estati più tranquille della mia vita. Non ho nulla da raccontare, anche perché ho lavorato tanto", dichiarò a settembre scorso nel programma ‘Vieni da me’: "Sono innamorata della vita ma per ora che non ho un compagno".