Cecilia ha lasciato Ignazio? “E’ scoppiata una lite in discoteca. Lei è partita senza di lui”

Sembrava che il lockdown stesse per concretizzare il desiderio di un figlio e che il sogno di diventare marito e moglie fosse a portata di realizzazione prima che una crisi raccontata come molto seria turbasse l’idillio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A raccontare gli sviluppi della storia d’amore nata tre anni fa tra gli ex concorrenti del GF Vip è l’account Instagram del settimanale Chi che, dopo aver raccontato di una riappacificazione nel post quarantena nel numero in edicola, aggiorna i fan sulla clamorosa evoluzione in negativo dei loro rapporti.

Stando alla ricostruzione, i due starebbero affrontando il peggior momento del loro rapporto. Dopo le prime avvisaglie di rottura post quarantena, l’ultimo weekend di luglio Cecilia e Ignazio avevano deciso di mettere in pausa il loro amore trascorrendo il mese di agosto lontani l’uno dall’altra. Poi, a poche ore dalla partenza per la Costa Smeralda, Ignazio sarebbe corso dalla fidanzata per partire insieme e con lei ha preso un aereo per volare in Sardegna, dove si sarebbe consumata una lite determinante per il prosieguo della loro storia.

Cecilia e Ignazio in crisi: la lite in discoteca e la decisione di lei

“Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca ‘Just Cavalli’: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui”, racconta l’account Instagram del settimanale diretto di Alfonso Signorini che parla di “titoli di coda” su una relazione che fino a qualche tempo fa pareva destinata a grandi progetti. Loro, intanto, non confermano e non smentiscono le indiscrezioni: se si tratti solo di una crisi passeggera o di qualcosa di definitivo sarà il tempo a dirlo.