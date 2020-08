Charles Leclerc pazzo d'amore per la studentessa Charlotte Siné: bebè in arrivo?

Se in pista sta vivendo una piccola battuta d'arresto rispetto alle scorse stagioni, il cuore di Charles Leclerc fa scintille. Il pilota della Ferrari è pazzo d'amore per Charlotte Siné, la studentessa di architettura e aspirante influencer. Dopo le coccole profuse nel mega yacht nelle acque turchesi di Calvi, in Corsica, lo scorso luglio, i betting analyst di Stanleybet.it pensano che presto la coppia potrebbe diventare una vera e propria famiglia.

Un'eventuale gravidanza per Charlotte (entro il 31 dicembre 2021), spiega Agipronews, si gioca a 4,00. I due si sarebbero svelati durante la festa di compleanno in discoteca del giovane pilota monegasco, facendosi immortalare all'interno del locale. Chissà che, dopo la rottura con la storica ex Giada Gianni, Leclerc non possa finalmente aver trovato l'amore della sua vita.

Per i bookmaker è indifferente, in termini di quote, il sesso dell'eventuale primo figlio: sia l'opzione "maschio", che l'opzione "femmina" sono in lavagna a 1,85.