Chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis (che fa infuriare Damante)

La pausa di riflessione, annunciata questa estate, si è trasformata in un punto. Ormai non ci sono più dubbi, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati, ma il colpo di scena arriva adesso. L'influencer, infatti, sta frequentando un'altra persona, come ha confermato lei stessa sui social, e sembra si tratti di una cosa seria.

Ancora più sorprendente è il nome del presunto nuovo fidanzato. A svelare l'identità del (finora) misterioso cavaliere di Giulia è il settimanale Chi, che rivela anche altri dettagli della storia d'amore appena sbocciata. Lui è Carlo Gussalli Beretta, discendente della nota famiglia Beretta - leader nel settore delle armi - e amico di Andrea Damante, o meglio ex amico. Il dj veronese, infatti, non avrebbe digerito la notizia, da una parte perché ancora molto legato a Giulia, dall'altra perché non si sarebbe mai aspettato un colpo basso da parte di una persona a lui così vicina.

'Ti presento i miei'

Giulia e Carlo avrebbero trascorso qualche giorno nelle Langhe, la settimana scorsa, insieme ad altri amici, e proprio in quell'occasione il rampollo milanese le avrebbe presentato anche i suoi genitori. Insomma, i due sembrano fare sul serio. A quando l'ufficialità? Intanto l'influencer ha tenuto a precisare: "La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e mai nessuna lo sarà". Quindi, se qualcuno ancora sperava in un ritorno di fiamma con Andrea Damante, si mettesse l'anima in pace.