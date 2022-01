Chiara Maci e Filippo La Mantia in crisi? I timori dei follower: "Si sono lasciati"

Chiusa in casa in quarantena, la foodblogger Chiara Maci ha trascorso le feste di Natale e Capodanno in compagnia dei figli Bianca e Andrea. Sola con i due bambini, Maci ha raccontato nei giorni scorsi l'evolversi della quarantena, tra giochi con i piccoli e, ovviamente, manicaretti ai fornelli. E Filippo La Mantia? Lo chef palermitano, compagno da tempo di Maci e padre di suo figlio Andrea, non era con loro e non è stato fatto alcun riferimento a lui.

Chiara Maci e Filippo la Mantia in crisi?

Sempre molto impegnato con il suo ristorante a Palermo, dove era anche la sera del 31 dicembre, La Mantia non compare quasi mai nel feed Instagram di Chiara Maci. L'ultima foto insieme risale ai primi di settembre e anche allora per trovarne un'altra bisogna scorrere parecchio, ma la sua assenza inizia a preoccupare i follower di Maci. Sotto a un tenero scatto pubblicato dalla foodblogger la sera del 31 dicembre, nel quale posa sorridente con Bianca e Andrea, in molti hanno chiesto notizie di Filippo La Mantia. "Secondo me non stanno più insieme, lui all'Ambrogino neanche l'ha nominata", commenta un utente. C'è però chi invece ricorda che, oltre alla distanza obbligata imposta dalla quarantena, La Mantia è spesso lontano per motivi di lavoro e chiede di smorzare il gossip. "Veramente lui sta lavorando e loro sono positivi al Covid… quindi buon anno e non facciamo illazioni di pessimo gusto". A questi commenti Chiara Maci non ha risposto.

Di recente però c'è un anche un altro indizio che i follower hanno notato. Chiara Maci sta leggendo il libro "Nel grembo paterno" della scrittrice Chiara Gamberale e ne ha condiviso una pagina in una storia su Instagram. Dalla foto si vede che Maci ha sottolineato due passaggi molto sentiti del testo di Gamberale, in cui si parla tra l’altro di amori traditi. "Chiara Gamberale scrive e io leggo. Da vent'anni forse. E ogni volta mi apre una piaga, una crepa che pensavo di aver guarito e invece no. Grazie Chiara. In questi giorni di mancava pure il momento di down". Non è dato sapere ovviamente a quali piaghe Chiara Maci faccia riferimento, anche se da come scrive il ricordo di quanto avvenuto è ancora doloroso, tanto da toglierle almeno per quel momento il sorriso.