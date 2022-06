Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, è esplosa la passione? La voce bomba

"Eccoci qui", con cuoricino di ordinanza. Sono bastate due parole e una loro foto insieme - guancia a guancia - per alimentare i rumors su una presunta relazione nata tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. L'attrice si è mostrata su Instagram con il cantautore romano ed è in particolare un hashtag ad aver colpito i più maliziosi. #1&2, citando una delle nuove canzoni di Baglioni che parla di un'infatuazione incontrollabile ("Non so spiegarmi ancora come ma mi sei da subito piaciuta").

La foto è stata scattata l'altra sera prima del concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, a Roma, nel backstage. Il feeling tra i due è innegabile e per qualcuno sarebbe evidente anche una certa passione. A gettare benzina sul fuoco è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato su Instagram i messaggi di alcuni fan dell'artista che confermerebbero la storia: "Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato 'siete bellissimi'". Gole profonde, inoltre, svelano che la compagna di Baglioni non si vedrebbe da un bel po' accanto a lui e questo non passa inosservato visto che era solita esserci ad ogni concerto. Campo libero, invece, per Virginia Raffaele, single da qualche anno dopo la fine della lunga relazione con il comico Ubaldo Pantani (anche se pochi mesi fa era stata fotografata in dolce compagnia di un giovane attore) . Galeotto fu l'Ariston? Nel 2019 Baglioni chiamò l'attrice comica a Sanremo, come spalla, e già allora la complicità era evidente. Un incontro stravolgente (proprio come dice la canzone).

La foto pubblicata da Virginia Raffaele

Chi è Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni

Rossella Barattolo - tarantina, classe 1958 - incontra per la prima volta Claudio Baglioni nel 1987 e pare non sapeva neanche chi fosse. Lui era reduce dalla rottura con la prima moglie Paola Massari (madre del figlio Giovanni), ufficializzata solamente con il divorzio del 2008 ma avvenuta molto tempo prima. Poco dopo comincia la relazione e vanno a vivere insieme quasi da subito. Non è chiaro se i due si sono mai sposati. Con il tempo Rossella è diventata manager di Baglioni. La coppia non ha figli e su questo lei dichiarò in un'intervista: "Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo". Non sono mancate le crisi, la più grande agli inizi degli anni '90, quando si lasciarono per circa sei mesi. Per lei, in quell'occasione, Baglioni scrisse 'Mille giorni di te e di me'.