Tempo di relax per Giuseppe Conte: le foto al mare con la fidanzata Olivia Paladino

Tempo di relax per Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino, fotografati dal settimanale Diva e Donna durante un soggiorno al Circeo dove la coppia ha trascorso qualche ora di tranquillità. Boxer e T-shirt blu per il premier, costume intero per la ‘first lady’, entrambi sono stati immortalati mentre guardano il mare cristallino e si concedono un bagno rilassante.

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte

La riservatezza di Olivia Paladino non concede molte notizie sulla sua vita. Di lei si sa solo che è figlia di Cesare Paladino, imprenditore nel campo alberghiero (suo è l'Hotel Plaza, a Roma) e dell'attrice svedese Ewa Aulin e che ha una figlia di 12 anni, Eva, coetanea di Niccolò, unico figlio che il compagno Giuseppe Conte ha avuto con la ex Valentina Fico.

Poche le uscite pubbliche della coppia Conte-Paladino: la prima risale al dicembre 2019, al teatro San Carlo di Napoli nel dicembre 2019, la seconda al 20 giugno scorso, all'inaugurazione del Cinema America, dove i due si sono presentati "a sorpresa" e hanno partecipato alla serata seduti per terra come tutto il resto del pubblico.