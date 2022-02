Conti e Clerici, i messaggi d'amore per i loro compagni (con foto di coppia)

Se in Rai dovessero assegnare un premio ai conduttori più romantici, nel giorno di San Valentino, andrebbe senza alcun dubbio a Carlo Conti e Antonella Clerici, tra i primi a condividere sui social messaggi d'amore - con foto di rito - per le loro dolci metà.

A battere ogni record è Conti, che ha scritto una dedica per sua moglie Francesca Vaccaro di buon mattino: "Brindiamo al nostro amore! Buon San Valentino a tutti (innamorati e non)". Lo scatto di coppia è del figlio Matteo, nato nel 2014, due anni dopo le nozze, e tra i commenti c'è quello dell'amico di sempre, Leonardo Pieraccioni: "Sì, sì, amore... Ogni occasione è bona pe' imbriacavvi!". Anche l'attore toscano è felicemente fidanzato da qualche anno - con la conterranea Teresa Magni, ben lontana dal mondo dello spettacolo - ma sul suo profilo Instagram nessun messaggio di San Valentino.

La dedica di Carlo Conti per la moglie

Antonella Clerici e gli auguri per il compagno Vittorio

Nel giorno degli innamorati non poteva restare in silenzio Antonella Clerici, pazza d'amore per il suo Vittorio: "Non amo festeggiare nei giorni prestabiliti e San Valentino è un giorno come tanti - ha scritto la conduttrice accanto a uno dei loro scatti più recenti, al mare -. I tanti vissuti con te senza annoiarci mai, con l'amore di sempre". Insieme dal 2015, ancora non hanno fatto il grande passo ma non lo escludono: "Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: 'Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi' - ha raccontato recentemente in un'intervista -. Io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po' sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l'idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita". E chissà che la proposta non arrivi proprio nel giorno di San Valentino...

Il post di Antonella Clerici