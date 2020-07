Costantino Vitagliano ha un nuovo amore: è la ballerina russa Luba Mushtuk

La fine del lockdown ha portato l'amore nella vita di Costantino Vitagliano. Il primo tronista di Uomini e Donne, single dalla fine della relazione con la modella Elisa Mariani, nel 2016 - da cui ha avuto la figlia Ayla - ha presentato sui social la nuova fidanzata. E' la ballerina e coreografa russa Luba Musthuk, con cui da settimane si divide tra l'Italia e Londra, dove vive lei.

Proprio in questi giorni sono nella città inglese e si stanno concedendo un po' di divertimento e relax prima delle vacanze italiane. "Sono solo una ragazza che sta davanti ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla" scrive Costantino accanto a un selfie di coppia, citando una delle frasi più famose del film 'Notthing Hill', ambientato appunto a Londra. E lui sembra davvero innamorato pazzo, finalmente. Ultimamente si era parlato di un suo probabile ritorno sul trono di 'Uomini e Donne' perché intenzionato a trovare una compagna di vita, ma a quanto pare è stata lei a trovarlo e lontano dalle telecamere.

Adesso attenzione a chi si avvicina, perché Luba è gelossissima. Uno dei suoi regali per Costantino? Una felpa con la scritta "fidanzata gelosa". "Ci dormo" promette lui tra le storie di Instagram, "no, ci vai in giro" risponde lei.