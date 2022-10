Voci di crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri

Imperversano venti di crisi sulla coppia formata da Elisabetta Canalis e Brian Perri. Il settimanale Nuovo fa sapere che da tempo la showgirl sarda, ormai fissa a Los Angeles, non si fa vedere con il marito, di professione chirurgo ortopedico. Anche sui social l’ultimo scatto insieme, insieme alla figlia Skyler Eva, risale allo scorso agosto.

L’indiscrezione sul matrimonio ormai finito

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”, si legge sulla rivista di gossip. Sarà vero? Quel che è certo è che le apparizioni pubbliche dell’ex velina e lo statunitense si fanno sempre più rade. Non a caso la Canalis ha trascorso tutta l’estate in Italia ed in Europa con solo la figlia Skyler Eva. Da Ibiza, a Santa Margherita Ligure, alla sua amata Sardegna, la showgirl ha passato tre mesi di relax e lavoro, ma sempre e solo con la sua bambina.

Nessuna traccia di Perri che pare sia rimasto negli Stati Uniti senza la famiglia. Dal canto suo anche l’uomo fa preoccupare i fan della coppia. Perri ha infatti cancellato dal suo profilo Instagram, seguito da circa duemila follower, tutte le foto insieme alla moglie Elisabetta Canalis, alla figlia Skyler Eva e quelle personali.

La precedente crisi coniugale

Non è di certo la prima voce di crisi per la coppia. Già lo scorso anno si vociferava di una separazione in corso dei due. L’indiscrezione al tempo fu lanciata dal settimanale Oggi, “C'è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po' sola”, scriveva la rivista, continuando: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, così come l'etichetta di ex velina ancora appiccicata alla sua figura. “C'è chi dice che l'italia le manchi”. Il settimanale sottolineava poi come “Perri poi è un uomo molto impegnato” per la professione di chirurgo ortopedico che svolge al Cedars Sinai Hospital. Veri e propri pettegolezzi poi smentiti da Elisabetta che ha messo a tacere il gossip postando su Instagram la foto di un bacio appassionato con il marito. Chissà che anche questa volta la showgirl non si serva dei social per smentire i rumors.