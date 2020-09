Andrea Damante sputa il rospo: "Tra me e Giulia le cose non vanno nel migliore dei modi"

Dopo il ritorno di fiamma, divampato durante il lockdown, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di prendersi una pausa per riflettere seriamente sulla loro storia. Una scelta inaspettata, visto che sembravano innamorati come agli inizi, ma - a detta loro - necessaria. L'amore, in effetti, non si è mai assopito ma evidentemente ci sono altri problemi da risolvere e stavolta non ne fanno parola con nessuno. Un piccolo sfogo, però, arriva ed è quello di Andrea Damante.

Il bel di veronese, intervistato da Vanity Fair, fa sapere: "Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell'altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all'altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita". I Damellis, dunque, sono a un bivio e la popolarità e la pressione del gossip, di certo, non aiutano: "Una storia viene un po' rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l'occhio del ciclone - spiega ancora Damante - Devi stare attento nel fare determinate cose, è abbastanza stressante e lo stress non fa bene a una coppia. Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati".

Andrea Damante: "Giulia la persona più importante della mia vita"

Sono passati già due mesi da quando hanno deciso di allontanarsi, ma continuano a sostenersi e ad esserci l'uno per l'altro, anche se distanti. Andrea, ad esempio, non si è perso nulla della partecipazione di Giulia al Festival di Venezia e proprio a proposito della scelta dell'influencer di non nascondere l'acne mentre sfilava sul red carpet, le fa l'ennesima dichiarazione d'amore: "A parte essere, a oggi, la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto. E' straordinaria e sempre più bella. Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza".