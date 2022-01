Damiano dei Maneskin rompe il silenzio sulla crisi con la fidanzata

Il confine tra pubblico e privato quando si è una star è sempre molto sottile e spesso (e volentieri) viene scavalcato dalla morbosa curiosità di conoscere i dettagli più intimi dei personaggi famosi. E' lo scotto della popolarità, ma ci sono pur sempre dei limiti, come ha fatto notare Damiano David, negli ultimi giorni al centro del gossip per una presunta crisi con la fidanzata.

Il leader dei Maneskin era rimasto in silenzio finora, nonostante gli insistenti rumors sulla sua relazione con Giorgia Soleri, ma evidentemente infastidito da tante chiacchiere è esploso e ha scritto un durissimo messaggio su Twitter: "Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo". Un tweet furioso con cui, di fatto, non smentisce ma neanche conferma la crisi, anche se dai toni è evidente che il chiacchiericcio, sicuramente fastidioso per lui, potrebbe essere infondato. In realtà, qualche giorno fa, Damiano una sorta di smentita l'aveva già fatta pubblicando sui social la foto di uno dei gatti che vive con lui e la fidanzata, dimostrando che a casa tutto c'è tranne che aria di maretta.

Il tweet di Damiano David

Le voci di crisi

Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri sono in crisi? A lanciare l'indiscrezione è stato Dagospia, che ha parlato di un momento no della coppia. A far vacillare i due, insieme dal 2017, sarebbero stati alcuni post razzisti condivisi anni fa sui social dalla fidanzata del cantante e tornati a galla in questi giorni, che avrebbero messo in difficoltà Damiano, ma soprattutto sarebbero dannosi per l'immagine dei Maneskin, ormai sulle vette più alte della musica mondiale.