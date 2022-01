Damiano dei Maneskin ha occhi solo per Giorgia: l'ultima romantica foto

Un fuoriclasse sul palco, ma anche nella vita privata. Damiano David si tiene stretto la fidanzata Giorgia Soleri, a cui è legato dal 2017, senza permettere al grande successo che lo ha travolto insieme alla sua band di mettere i bastoni tra le ruote al loro amore.

La vita del leader dei Maneskin è stata certamente stravolta - nell'accezione più positiva del termine - nell'ultimo anno, ma la compagna resta il suo punto fermo, il porto sicuro dove tornare sempre e comunque. E' di poche ore fa l'ultima foto di coppia postata da Damiano tra le storie di Instagram: elegantissimi, davanti allo specchio, lui le bacia la fronte mentre la stringe sui fianchi e lei non può fare a meno di sorridere a questo grande amore. "Auguri Pape" scrive il cantante, che ha regalato una serata speciale e romantica alla fidanzata per il suo compleanno.

Giorgia Soleri ha compiuto ieri 26 anni e proprio pochi giorni fa ha scritto un lungo post sui social per trarre un bilancio di questo periodo, che non sempre è stato semplice per lei: "E' stato un anno duro e intenso - ha scritto - L'anno delle diagnosi, della presa di coscienza, di un dolore fortissimo che mi ha accompagnata nelle esperienze più incredibili che abbia mai fatto. L'anno in cui ho conosciuto la fatica, ma anche il sorriso pieno che fa chi ti ama quando finalmente alzi bandiera bianca e gli permetti di aiutarti a sorreggere le rovine di un corpo che ha tanta volontà ma poche energie. L'anno dell'immersione nei legami sinceri e forti, nelle persone, che sono universi unici e ricchissimi, e portano sempre ossigeno, mai apnea". E infine: "L'anno della resa all'amore, che c'è ed è bellissimo che possa finalmente entrare dalla porta principale dopo anni di muri costruiti dalla paura e distrutti dalla volontà di non perdersi e dalla fame di ritrovarsi, intimamente, profondamente". La storia tra Giorgia Soleri e Damiano David va avanti dal 2017, ma soltanto lo scorso maggio il cantante l'ha ufficializzata su Instagram. "Dopo quasi 4 anni si può dire di no?" aveva scritto Damiano accanto a una foto in cui si mostravano abbracciati. E così l'ha detto e lo ha ribadito pochi mesi fa, quando circolavano voci su un flirt con Belen Rodriguez, seccamente smentito.

