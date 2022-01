Damiano in crisi con Giorgia Soleri? La verità in una foto

La coppia non è scoppiata, dopo le indiscrezioni che davano quasi per certa la rottura tra il frontman dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri ecco che una foto su Instagram mette a tacere, almeno per ora, i malpensanti. L'indiscrezione, riportata da Dagospia, poneva al centro della crisi il polverone nato intorno all'influencer e ad alcuni post razzisti condivisi anni fa sui social.

"Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin,e la compagna Giorgia Soleri" si leggeva su Dago: "Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo".

Su Instagram però Damiano ha condiviso la foto di uno dei gatti della coppia, questo dimostrerebbe che vivono ancora insieme, quindi per il momento i due sembrano stare ancora insieme.

Dopo l'accusa di razzismo le scuse di Giorgia Soleri

“Sono usciti alcuni screen di vecchi post n cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”: così Giorgia Soleri si è detta dispiaciuta per il caos suscitato da alcune frasi razziste che in passato ha condiviso attraverso i sui suoi profili social. Le osservazioni che hanno causato la bufera attorno al nome dell’influencer risalirebbero a circa 6 o 7 anni fa e ironizzavano in un modo da cui la compagna di Damiano dei Maneskin ha preso le distanze scusandosi per aver trascurato, allora, la sensibilità di molti.