È amore tra Dani Osvaldo e la figlia di Maradona

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona sono una coppia. L’amore tra l’ex calciatore argentino e la figlia di Diego Armando è stato ufficializzato con una foto su Instagram che non poteva essere più esaustiva di così: "Te amo", si legge a corredo dello scatto che li raffigura insieme, affiatatissimi. Le voci su una possibile relazione tra l’ex concorrente di 'Ballando con le stelle' e la secondogenita del campione scomparso lo scorso novembre si rincorrevano da tempo, trovando poi la conferma che ha dato forma ai sospetti.

La storia d’amore tra Dani Osvaldo e Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo e Gianinna Maradona si conoscono dal 2015, da quando l’ex calciatore era rientrato in Argentina e si era trasferito nello stesso lussuoso quartiere di Buenos Aires dove abitava anche lei. All’epoca, però, Dani era legato alla showgirl Jimena Baron, dalla quale ha avuto il figlio Morrison, per cui per anni tra loro c’è stata solo una semplice amicizia ora diventata altro.

Prima di Dani Osvaldo, la figlia di Diego Armando Maradona è stata fidanzata con l’attaccante argentino Sergio Aguero, dal 2008 al 2012, padre del figlio. Benjamin. Osvaldo, invece, oggi musicista in carriera, è diventato padre del primo figlio Gianluca da giovane. Dall’ex moglie italiana Elena ha poi avuto le figlie Victoria e Maria Helena e Morrison. Durante il suo percorso a Ballando con le stelle si è poi legato all’insegnante di ballo Veera Kinnunen, relazione terminata dopo qualche mese.