Daniele Scardina pronto a riconquistare Diletta Leotta: “Io la amo e non l’ho tradita”

Rompe gli indugi Daniele Scardina e adesso, dopo i no comment e i gesti social volti a depistare i curiosi, parla chiaramente della fine della sua storia d’amore con Diletta Leotta che solo un anno fa scoppiava di passione. Il pugile ha deciso di affrontare il delicato argomento con uno sfogo registrato dal settimanale Chi che ha intercettato tutta l’amarezza di un epilogo che si spera non sia definitivo. Stando alla sua versione, infatti, a mettere la parola fine alla loro relazione sarebbe stata la conduttrice sportiva. ‘King Toretto’ ha accennato anche a un presunto tradimento che lui non avrebbe mai commesso e si è detto pronto a fare di tutto per riconquistarla.

King Toretto pronto a riconquistare Diletta Leotta

“Io la amo e non l’ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato”, ha dichiarato Daniele Scardina al magazine che lo descrive come quasi in lacrime durante lo sfogo: “Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo”. Anche Diletta Leotta, infatti, sta trascorrendo le sue vacanze con un gruppo di amiche in Sardegna, ma evita qualsiasi contatto con quello che ormai pare essere il suo ex fidanzato. E chissà se questo ‘appello’ non possa essere foriero di un riavvicinamento…

Diletta Leotta sulla crisi con Daniele Scardina

Decisamente più cauta nel toccare il tasto della sua storia d’amore Diletta Leotta che l’ha definita “un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social”.

“Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, ha affermato la conduttrice intervistata dopo i rumors sulla crisi che da tempo tiene lontana la coppia, ora vicina geograficamente, ma, a quanto pare, ancora troppo distante per pensare a un chiarimento che li ritrovi di nuovi innamorati.