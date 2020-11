Giulia De Lellis e Andrea Damante, incroci sospetti a Roma: gatta ci cova

tana per gli ex?

I controlli incrociati sui social possono svelare più di un paparazzo, soprattutto quando lo scatto chiave manca. Nessuna foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme - l'ultima risale alla scorsa estate, poco prima di lasciarsi - ma i due ex erano entrambi a Roma questo weekend. Coincidenza? Chissà.

Nessun avvistamento di coppia, anche se su Instagram gli indizi che fanno pensare a un loro presunto incontro segreto ci sono. Le storie fatte in pieno centro storico - tra Piazza di Spagna, Via del Babuino e Fontana di Trevi - coincidono, tra sabato e domenica. L'influencer si è concessa un pomeriggio da turista - come ha scritto nell'ultimo post - mentre sabato sera il dj veronese era a pochi passi da lei, visto che la mattina dopo si è immortalato appena sveglio in un noto hotel vicino a Piazza del Popolo. Giulia, invece, è andata a Pomezia a trovare sua nonna, prima di rientrare a Milano in serata. Insomma, un buco di un paio d'ore, sabato sera, c'è e potrebbe essere lo spazio giusto in cui è avvenuto il loro incontro. Non è un segreto, del resto, che tra loro sia rimasto un legame ancora molto forte, come hanno dichiarato diverse volte negli ultimi mesi parlando della fine del loro amore.

Il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis è un amico di Andrea Damante

Mentre Damante continua a professarsi single, Giulia De Lellis non ha smentito le voci sulla sua nuova frequentazione. L'influencer sarebbe infatti sempre più vicina a Carlo Gussalli Beretta, discendente della nota famiglia Beretta - leader nel settore delle armi - e amico di Andrea, o meglio ex amico. "Io e Carlo stavamo costruendo un'amicizia importante - ha fatto sapere il dj a Verissimo qualche settimana fa - Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L'ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima".

I post e le storie del weekend romano di Giulia De Lellis e Andrea Damante