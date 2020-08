De Martino-Marcuzzi, D'Agostino rilancia: "Una trama fantastica"

Mentre tutto sembrava ormai sepolto sotto la cenere, messo a tacere dai diretti interessati e dimenticato dal mondo del gossip che d'estate corre spasmodicamente verso il prossimo scoop, Roberto D'Agostino torna a parlare della bomba De Martino-Marcuzzi, lanciata i primi di luglio dal suo Dagospia.

Secondo il noto sito, la causa della rottura tra Stefano e Belen sarebbe stata proprio una presunta relazione clandestina tra lo showman e la conduttrice Mediaset, scoperta dalla showgirl argentina attraverso dei messaggi letti sull'iPad del marito. "Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello - commenta D'Agostino sulle pagine di Novella 2000 - La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi... Una trama fantastica".

Secondo Roberto D'Agostino la smentita dei diretti interessati lascia il tempo che trova: "Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare? - incalza l'irriverente giornalista - Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. E' partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente. Quando leggi una notizia, un gossip e ti chiedi 'E questo chi è?' tutto diventa più povero".