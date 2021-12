Delia Duran tra le braccia di Simone Bonaccorsi: le foto della "vendetta" contro Alex Belli

Hanno tutto il sapore di una vendetta le foto che mostrano Delia Duran tra le braccia di Simone Bonaccorsi, una ripicca pensata per arrivare dritta alle orecchie e agli occhi del marito Alex Belli, negli ultimi tempi particolarmente rapito dalla compagna di avventura GF Vip Soleil Sorge.

Il settimanale Chi pubblica oggi le immagini che mostrano la modella e l’ex Mister Italia nel camerino di un negozio di Torino, prima di partecipare all’evento fashion Hoas, History of a style, tenuto al Lingotto Fiere e presentato da Guenda Goria, molto amica di Delia. Abbracci, coccole e sguardi complici (forse anche un bacio) sono i dettagli raccontati dal magazine diretto da Alfonso Signorini che descrive la giornata dell’insolita coppia insieme a Guenda e al fidanzato Mirko Gancitano, milgior amico di Alex Belli. Le due coppie, concluso il giro di shopping, sono poi andati al cinema e a cena insieme.

Chi è Simone Bonaccorsi

Ex Mister Italia nel 2018, Simone Bonaccorsi ha partecipato a Temptation Island Vip come fidanzato di Chiara Esposito. Finita la storia d’amore, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Se con Delia Duran ci sia solo affetto oppure dell’altro non è dato sapere: al momento parlano le immagini che mostrano un grande affiatamento.

GF Vip, salta il teatrino: "Soleil e Delia si conoscevano già"

Intanto c’è chi insinua che il triangolo fra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non sia autentico come si vuole far credere. Amedeo Venza parla di una cena avvenuta prima dell'inizio del GF Vip in cui le due donne andavano d'amore e d'accordo. Una conoscenza, dunque, che fa pensare a un accordo tra le parti (nel senso più letterale del termine). "Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip" scrive l'esperto del gossip: "Qualche settimana prima dell'inizio del reality, le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. Smontato ufficialmente il teatrino". Ciccio Pasticcio è il nome con cui gli 'addetti ai lavori' chiamerebbero Fabrizio Corona, nominato più volte all'interno della Casa.