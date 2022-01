Diana Del Bufalo rivela: "Mi frequento con un ragazzo australiano, si chiama Benjamin"

Un inverno frizzantino per Diana Del Bufalo. E non solo dal punto di vista professionale. L'attrice - in scena fino al 6 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma con 'Sette spose per sette fratelli' e tra i protagonisti della seconda stagione di Lol, a febbraio, su Amazon Prime - sta vivendo un bel momento anche nella vita privata.

Single dalla fine della relazione con Edoardo Tavassi (fratello dell'ex gieffina Guendalina), ha da poco conosciuto un ragazzo con cui potrebbe scrivere un nuovo capitolo amoroso. Un sorprendente incontro avvenuto a Roma, come ci ha rivelato: "Si chiama Benjamin. Ci siamo conosciuti mesi fa durante una sua vacanza a Roma. Abita a Los Angeles, lavora lì, ma ci vediamo spesso. Adora l'Italia e quando può torna" (qui l'intervista integrale su RomaToday).

Chi è Benjamin

Indagando su Instagram abbiamo scovato un profilo che sembra essere proprio quello di Benjamin. Conta poco più di mille follower, tra cui Diana Del Bufalo, e nella bio corrisponde sia il Paese d'origine - l'Australia, appunto - che la città in cui vive attualmente, Los Angeles. Si qualifica come direttore creativo e fotografo (ha anche un altro profilo ad hoc per i suoi scatti), e tra le foto pubblicate sull'account ce ne sono diverse di Roma. Benjamin si trovava nella Capitale fra il 10 e il 14 settembre scorso, ed è molto probabile, dunque, che abbia conosciuto l'attrice proprio in quei giorni. Il 30 settembre, invece, era a Venezia, e poche settimane dopo ecco un nostalgico video del suo viaggio in Italia in cui ricompaiono molte immagini di Roma, tra cui un letto disfatto già pubblicato nella precedente sequenza social romana. Un romantico ricordo di lui e Diana? Tutti gli indizi portano a pensare di sì, proprio come tutte le strade portano a Roma.

Alcuni post di Benjamin

Edoardo Tavassi si rifà sotto?

Dopo la tormentata fine della storia d'amore con Paolo Ruffini, durata 4 anni, Diana Del Bufalo era riuscita a voltare pagina grazie a Edoardo Tavassi. Una storia lampo quella con il fratello dell'ex gieffina, finita lo scorso ottobre (quando, secondo la nostra ricostruzione, lei aveva già conosciuto Benjamin) ma forse non ancora chiusa definitivamente. Almeno per lui. Edoardo, infatti, era tra le prime file del Brancaccio, l'altra sera, al debutto dell'attrice nel musical tratto dal film di Stanley Donen con la regia di Luciano Cannito. "Fenomeno", "mitica", sono stati alcuni dei complimenti fatti sui social alla ex, immortalata sul palco. Tra i due, dunque, è rimasto un bel rapporto, anche se Tavassi più che un comune amico sembra essere un pretendente partito per la riconquista. Del resto, si sa, la gelosia può riaccendere anche vecchie fiamme.

Le storie pubblicate da Edoardo Tavassi alla prima di Diana Del Bufalo