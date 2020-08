Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? La conduttrice rompe il silenzio

Tra le notizie del gossip dell’estate 2020 rientra anche quella che da settimane racconta la presunta fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina a un anno esatto dal bacio che ufficializzò quello che pareva un gran feeling. In questo periodo né la conduttrice di Dazn né il campione di pugilato hanno rilasciato commenti diretti che in qualche modo smentissero o confermassero le voci che li riguardavano e che, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, hanno anche fatto riferimento a un possibile errore dello sportivo quale causa dell’allontanamento.

Ma adesso, a qualche giorno dal ‘bla bla bla’ di lui che pareva sbeffeggiare i rumors, a parlare è stata lei in maniera decisamente più diretta in un’intervista alla rivista Gente: "La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto", ha affermato Leotta che lascia intuire come stia attrraversando un momento delicato con il compagno che, dal canto suo, continua a restare in silenzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia d’amore di Diletta Leotta e Daniele Scardina

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono fidanzati più di un anno fa, lo scorso 9 marzo esattamente, quando la conduttrice ha seguito per la tv Dazn il match del pugile contro Kekalainen. “Che gambe sottili che ha!” avrebbe sospirato a bordo campo ammirando la statuaria fisicità dello sportivo con cui da quel momento è scattato il feeling. Allora lei era ancora fidanzata con Mammì e lui reduce dalla fine della storia con l’influencer Melissa Alvarez, raccontava il settimanale Chi, per cui lo scambio di messaggi è stato tenuto segreto a lungo. Poi l’ufficialità della rottura di Leotta con lo storico compagno e la vacanza a Ibiza che ha sancito la nascita dell’intimità con Scardina. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, le parole di lui alla vigilia del primo Natale insieme a cui è seguita la foto social che ufficializzava una storia, forse, ora finita.