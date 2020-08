Ed Sheeran presto papà: la gravidanza della moglie tenuta segreta durante il lockdown

Ed Sheeran presto diventerà papà. A rivelarlo è il tabloid britannico The Sun riportando la notizia secondo cui la moglie del cantante inglese Cherry Seaborn avrebbe portato avanti la gravidanza in gran segreto durante il lockdown per l'emergenza coronavirus. La nascita del primo figlio della coppia potrebbe avvenire già a fine agosto, sostengono le fonti del magazine che descrivono i futuri genitori al settimo cielo per la felicità. "Stanno facendo gli ultimi preparativi per la casa. Il bambino è atteso entro la fine dell'estate", assicurano i ben informati descrivendo il momento felice per Cherry Seaborn e Ed Sheeran che lo scorso dicembre aveva fatto capire che si sarebbe dedicato un po' alla sua vita privata, annunciando uno stop per "viaggiare, scrivere e leggere".

"Ciao a tutti, mi dovrò fermare un'altra volta. È tempo di uscire e vedere un altro pezzo di mondo", aveva annunciato ai fan. “Pezzo di mondo” che a breve potrebbe essere il suo primo figlio.

La storia d’amore tra Ed Sheeran e Cherry Seaborn

Era gennaio 2018 quando con uno scatto postato su Instagram Ed Sheeran presentò ufficialmente ai fan Cherry Seaborn come sua fidanzata.“Ho trovato una fidanzata poco prima di Capodanno, siamo molto felici e innamorati e i nostri gatti esultano” scriveva il cantante descrivendo l’immagine che annunciava la relazione con quella che è stata la sua compagna di scuola. I due fanno coppia dal 2015, ma a lungo la loro storia d’amore è stata tenuta nascosta. Sheeran ha spiegato che è proprio Cherry Seaborn ad aver ispirato la sua canzone ‘Perfect’: “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”, aveva confidato lui che adesso con la donna della sua vita starebbe realizzando il sogno della paternità.