Elena Santarelli sul rapporto con Bernardo Corradi: "Distanti ricarichiamo le batterie"

È una storia d’amore intensa quella di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, iniziata quindici anni fa e sempre forte di un sentimento rinsaldato dalla nascita dei loro due figli, Giacomo e Greta.

All’uomo della sua vita che è stato in ritiro per un periodo in Irlanda del Nord con la Nazionale Italiana Under17, di cui è allenatore, la showgirl ha dedicato un dolce pensiero sui social. "Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po' di giorni (in questo caso 18). Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre. Così si evita il 'rapporto fusionale' che in molte coppie annulla una sana individualità. Lascio il parere agli esperti. Amo mio marito", si legge a corredo della foto che mostra la coppia sorridere all’obiettivo.

Dal canto suo, Bernardo Corradi ha postato l’immagine della sua squadra dove ha trovato posto il tenero commento della moglie. "Lavoro, sacrificio, partecipazione ma anche voglia di stare insieme, amore per questo sport e gioia di giocare a calcio, come se fossero ancora sotto casa. Tutto questo in una foto. 3 partite , 9 punti, 10 gol fatti, 0 subiti e turno passato. Grazie ai ragazzi e a tutto lo staff. Forza Azzurri", la didascalia a margine di una foto con la Nazionale Under 17, che il 2 novembre ha vinto la partita contro la Scozia per 3 a 0 nella prima fase di qualificazione agli Europei di categoria. "E tua moglie con i capelli bianchi a casa sola da 18 giorni con le creature" il pensiero della consorte che ha aggiunto applausi e un cuore rosso simbolo del loro bellissimo rapporto.



Elena Santarelli e Bernardo Corradi, insieme dal 2006, sono convolati a nozze il 2 giugno del 2014, e hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli: il primogenito Giacomo, 12 anni - che ha affrontato un percorso di guarigione dopo che gli era stato diagnosticato un tumore - e la secondogenita Greta Lucia, 5 anni.