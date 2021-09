Elisa Isoardi innamorata? Il bacio che scatena il gossip

Ufficialmente Elisa Isoardi è single da tempo. Consegnata alla storia della cronaca rosa la relazione con Matteo Salvini, in seguito la conduttrice è stata sentimentalmente legata ad Alessandro Di Paolo, imprenditore descritto come innamoratissimo e pronto a costruire una famiglia con lei. Incontri con la “suocera” e feste trascorse con i rispettivi parenti erano raccontati come dettagli di un amore che prometteva grandi annunci, finché la relazione non si è interrotta. “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione”, aveva commentato di recente Elisa parlando della sua situazione sentimentale che però, alla luce degli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Oggi, adesso sembra diversa.

Ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e l’ex fidanzato?

Le foto in questione mostrano Elisa Isoardi a Ostia, sugli spalti di un campo di calcio dove si disputa la prima partita di campionato di serie D tra Ostiamare e Cynthialbalonga. Al suo fianco, di nuovo lui, Alessandro Di Paolo, con cui evidentemente, la fine della loro relazione risalente a più di un anno fa non ha del tutto troncato i rapporti. I due, infatti, hanno assistito insieme alla competizione (Roberto Di Paolo, padre di Alessandro, è presidente dell’Ostiamare) e alla fine si sono scambiati un bacio che adesso scatena il dubbio: è in corso un ritorno di fiamma?

Lei sull’ex fidanzato disse: “Tra noi è finita perché i tempi non erano maturi, ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico”. Se nel frattempo l’amicizia si sia trasformata di nuovo in qualcosa di più sarà il tempo a dirlo…