Elisa Isoardi: "Todaro? Non escludo niente"

Un flirt inventato dal gossip? Forse, ma non è detta l'ultima parola. Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro il feeling è innegabile e nonostante le smentite fatte finore (ieri il ballerino, intervistato da Today, ha negato l'inizio di un nuovo amore), il colpo di scena è dietro l'angolo.

La conduttrice - ex fidanzata di Matteo Salvini - un pensierino ce lo fa, come fa sapere sulle pagine di Chi: "Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma 'se', sarà dopo Ballando. Per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo".

Ah, però! Lo scenario è apertissimo e potrebbe avere un risvolto romantico, anche se per il momento la coppia è separata (o perlomeno lo è in gara, visto che i due continuano a vedersi e sentirsi). Raimondo Todaro è uscito due giorni fa dall'ospedale, dopo un intervento di appendicite, e il suo ritorno in pista è a rischio. "Spero che il medico riesca a dargli l'ok per fare le prove e per esserci - spiega la conduttrice - Però intanto lui è tornato a casa e sta bene". Tra le storie Instagram lo coccola e assicura: "Me lo curo io questo".

Raimondo Todaro: "Non so se torno a Ballando"

Operato d'urgenza di appendicite la settimana scorsa, l'intervento è stato più complicato del previsto. "L'appendice era molto infiammata ed è andata a bucare la parte dell'intestino dove si appoggia - ci ha spiegato - Mi hanno dovuto togliere 10 centimetri di intestino, ricollegarlo". Ora riposo assoluto e sul ritorno ci va cauto: "Dobbiamo capire cosa posso fare e se conviene. La priorità, come dice Milly, è quella di salvaguardarmi perché se dovessi avere una ricaduta poi sono dolori. É troppo presto ancora per dirlo, comunque o c'è un recupero al 100% oppure resto fermo".