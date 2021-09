Elisabetta Canalis in crisi con il marito? Lui risponde con una foto

Nei giorni scorsi si sono diffuse le voci di una crisi coniugale tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, basate su una presunta sensazione di solitudine che la showgirl, ora al timone del programma di Tv8 Vite da Copertina, avvertirebbe in un momento professionalmente importante.

Gli ultimi pettegolezzi sulla vita privata della ex velina, da sette anni sposata con il chirurgo americano padre della loro splendida bambina Skyler Eva, non sono stati commentati in alcun modo dai diretti interessati, né hanno trovato riscontro nei rispettivi canali social fino ad oggi, 12 settembre, giorno del 43esimo compleanno di Elisabetta e occasione per smentire con i fatti qualsiasi illazione.

Con la foto di un bacio immortalato dall’obiettivo e pubblicato sulla sua pagina Instagram, Brian Perri ha infatti rivolto i suoi migliori auguri alla moglie che, dal canto suo, ha ripostato il romantico scatto con tre cuori più esaustivi di mille parole. Il gesto sembra proprio una bella risposta ai dubbi di chi ha sospettato del loro solido amore, celebrato in queste ore dai follower che commentano la romantica immagine e auspicano il meglio alla raggiante festeggiata.