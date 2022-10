Elisabetta Canalis smentisce la crisi coniugale con una foto dolcissima

Da tempo si ricorrevano voci di crisi tra Elisabetta Canalis ed il marito Brian Perri. Dopo rumors, gossip e illazioni la stessa velina di Striscia la notizia è intervenuta a smentire la rottura. E’ servita la festa di Halloween per mettere a tacere le malelingue. Dopo che Elisabetta ha preso parte ad un party a tema nella giornata di ieri completamente sola, acuendo le voci di crisi, oggi è arrivata la più dolce delle smentite.

La festa in maschera in famiglia

La showgirl ed il marito Brian, hanno accompagnato la figlia Skyler Eva a scuola in questo giorno di festa molto sentito negli Stati Uniti. La bambina, 7 anni, per l’occasione si è travestita da Hermione Granger, beniamina di Harry Potter.

Mamma Elisabetta e papà Brian non hanno resistito scattando una foto ricordo con la loro piccola grifondoro. Un perfetto quadretto di famiglia che mette a tacere i rumors ed i pettegolezzi. Perri e la Canalis, a differenza di altri genitori della scuola di Skyler non hanno indossato vestiti a tema, ma appaiono comunque in perfetta sintonia e più complici che mai.

La crisi

La notizia del matrimonio al capolinea era stata data dal settimanale Nuovo. “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”, si leggeva sulla rivista di gossip. Infatti da tempo le apparizioni pubbliche dell’ex velina e lo statunitense erano sempre più rare. Non a caso la Canalis aveva trascorso tutta l’estate in Italia ed in Europa con solo la figlia Skyler Eva. Da Ibiza, a Santa Margherita Ligure, alla sua amata Sardegna, la showgirl ha passato tre mesi di relax e lavoro, ma sempre e solo con la sua bambina. Nessuna traccia di Perri che pare fosse rimasto negli StatiUniti senza la famiglia. Dal canto suo anche l’uomo faceva preoccupare i fan della coppia. Perri aveva infatti cancellato dal suo profilo Instagram, seguito da circa duemila follower, tutte le foto insieme alla moglie Elisabetta Canalis, alla figlia Skyler Eva e quelle personali. A quanto pare solo un po’ di voglia di privacy. Difronte alla dolcissima foto della famiglia Perri gli indizi circolati nei giorni scorsi non contano più nulla, l’amore tra Elisabetta e Brian prosegue a gonfie vele.