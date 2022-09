Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: amore allo scoperto

Da tempo c?era un misterioso ammiratore che tallonava Elisabetta Gregoraci, fasci di rose rosse, messaggi via aereo.Dopo tante indiscrezioni si è finalmente venuto a sapere chi era lo spasimante della presentatrice. Si tratta di Giulio Fratini, 30 anni, facoltoso imprenditore fiorentino con alle spalle molte relazioni con donne del mondo dello spettacolo, da Raffaella Fico a Roberta Morise.

La showgirl calabrese si è sempre dichiarata single dopo la separazione da Flavio Briatore, lamentando come gli uomini fossero spaventati da lei. Il giovane Giulio, nonostante i 12 anni che lo separano dalla 42enne non appare intimorito.

Un?estate d?amore

La relazione tra i due è iniziata all?inizio dell?estate e pare proceda a gonfie vele come dimostrano gli ultimi scatti pubblicata su ?Chi?. Fratini e la Gregoraci hanno trascorso la bella stagione insieme, sono stati avvistati più volte insieme al Twiga, locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi, e poi in un lussuoso resort in Sicilia. Una frequentazione che è sopravvissuta all?estate. I due sono stati infatti paparazzati qualche settimana fa a Milano, dove Fratini risiede, tuttavia tentando di sfuggire ai fotografi.

Un amore alla luce del sole

Ormai non c?è più bisogno di nascondersi, i tempi sono maturi. Elisabetta e Giulio sono stati pizzicati da ?Chi? nuovamente a Milano, durante la settimana della moda. La coppia questa volta esce allo scoperto, muovendosi con la disinvoltura di una coppia navigata. La conduttrice tra una sfilata e l?altra va a cambiarsi a casa dell?imprenditore, visto che ha le chiavi di casa sua. Arriva poi Fratini ed i due si dirigono con un?amica all?hotel Casa Cipriani. Tornano poi di nuovo a casa, un cambio al volo e la coppia si dirige a cena e poi in discoteca all?Armani Privé. I due non si sottraggono più agli scatti dei fotografici mostrandosi avvinghiati, complici ed in perfetta sintonia.

Giulio fotografa la fidanzata, che tra un impegno ed un altro improvvisa una catwalk per lui. Insomma tutti segni tangibili di come questo amore estivo proceda a gonfie vele. Se non bastasse, vi basti sapere che Fratini ha iniziato a seguire su Instagram il figlio di Elisabetta, Nathan Falco. Le presentazioni ufficiali sembrerebbero dunque state fatte e tutto sembra andare per il meglio.

Le foto di Chi