Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: primo scatto di coppia sui social

Ormai da tempo Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini non si nascondono più. I due sono ormai usciti allo scoperto postando il primo scatto di coppia sui social. Dopo avvistamenti e paparazzate che raccontano di un rapporto ormai solido che procede a gonfie vele, ora arriva anche la consacrazione a favor di social.

La prima foto di coppia su Instagram

E’ stato l’imprenditore fiorentino, 30 anni, a postare la prima immagine in compagnia della showgirl calabrese. La coppia ha trascorso la domenica in una nota trattoria sulle colline fiorentine in compagnia di alcuni amici. Tra un generoso piatto di pasta ed una poesia dell’oste, Fratini ha voluto immortalare un momento di questa giornata speciale.

Nella foto postata nelle Instagram stories è possibile vedere l’allegra tavolata. Giulio abbraccia la sua Elisabetta, con loro sulla tavola imbandita a festa alcuni amici. Un gesto che denota la complicità e la sintonia della coppia, che appare sempre più affiatata. Del resto le presentazioni ufficiali con gli amici sembrano state fatte, ma non solo.

Una storia ufficiale

Pare che il giovane manager abbia conosciuto anche il figlio di Elisabetta, Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Giulio ed il ragazzino si seguono vicendevolmente sui social. Insomma ora non resta che la benedizione di Briatore. Intanto anche la Gregoraci pare intenzionata a vivere questa storia alla luce del sole. La conduttrice ha ripostato la foto di Fratini, quasi a testimoniare che anche lei fa sul serio.

Per la 42enne si tratta della prima relazione ufficiale dopo la separazione da Briatore. La Gregoraci in questi anni ha lamentato di come gli uomini fossero spaventati da lei, anche il giovane Giulio, nonostante i 12 anni di differenza non appare affatto intimorito. La relazione nata all’inizio dell’estate prosegue al meglio de il 30enne ed Elisabetta fanno già le prove di quotidianità. I due sono stati pizzicati qualche settimana fa a Milano dove l’imprenditore risiede e sembra che la presentatrice abbia già le chiavi di casa del rampollo. Insomma prove ufficiali di convivenza?

La foto di Instagram