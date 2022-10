Elodie e Andrea Iannone: primo scatto di coppia sui social

Procede a gonfie vele la storia d?amore tra Elodie ed Andrea Iannone. Dopo avvistamenti, gossip e la conferma della stessa cantante romana ormai i due non si nascondono pi. La Di Patrizi ed il pilota motociclistico hanno entrambi postato un tenero scatto di coppia che arriva a suggellare la loro love story.

La fuga d?amore a Madrid

L?artista ed il vastese in questi giorni si sono concessi una romantica fuga a Madrid. Attraverso le Instagram stories degli amici è stato possibile sapere qualcosa in più del viaggio d?amore dei due, tra buon cibo spagnolo, visite e night life. Tra un boccone di paella e l?altro Elodie ed Andrea hanno voluto mettere a parte i fan del loro amore, così i due innamorati nella giornata di ieri hanno condiviso un?immagine di coppia, la prima sui loro canali social ufficiali. Nel selfie, che ha immediatamente fatto il giro del web, è stato possibile vedere Iannone mentre bacia teneramente la Di Patrizi tra i capelli. La cantante nello scatto appare felice e sognante. Uno sguardo e un?intesa che la dice lunga sullo stato delle cose tra i due vip.

La storia d?amore

La cantante di ?Proiettili?, ha ritrovato la felicità con l?atleta dopo la fine della relazione con Marracash. Iannone è invece single dal 2019, da quando ha detto addio a Giulia De Lellis, tra le sue ex celebri anche Belen Rodriguez. La frequentazione tra i due pare sia cominciata all?inizio dell?estate. La coppia era stata avvistata dapprima in Sardegna in un noto locale di Porto Cervo. Non solo in Sardegna, la cantante ed il pilota motociclistico hanno trascorso la bella stagione insieme. La coppia è stata poi beccata in Puglia con un nutrito parterre di amici vip. Ma non si è trattato meramente di un flirt estivo. Una volta rientrati dalle vacanze Elodie ed Andrea hanno continuano la frequentazione, i due sono stati pizzicati a Lugano a casa di lui e poi a Milano, dove risiede la cantante, dimostrando di fare sul serio.

E? stata poi l?ex allieva di Amici a confermare la relazione in corso: ?Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione?, ha detto l?artista ai microfoni di Verissimo, aggiungendo: ?Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci?. Una conoscenza che a giudicare dalla foto postata sui social e da altri indizi sta proseguendo per il verso giusto. Qualche settimana fa la Di Patrizi ha anche accompagnato il suo Andrea in pista, apparendo affianco all?abruzzese direttamente dai box dell?autodromo di Misano.