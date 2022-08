Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio: insieme a Lugano a casa di lui

Per qualcuno è il gossip dell’estate: Elodie e Andrea Iannone farebbero coppia fissa. Il rumor era esploso dopo che i due erano stati pizzicati in Sardegna insieme, mentre si scambiavano tenere effusioni. Sarebbero stati visti baciarsi in un noto locale di Porto Cervo. Non solo in Sardegna, sembrerebbe che la cantante ed il pilota motociclistico abbiano trascorso l’estate insieme. La coppia è stata poi beccata in Puglia con un nutrito parterre di amici vip, tra cui Diletta Leotta e il fotografo Giampaolo Sgura. In quest’occasione La Di Patrizi e Iannone hanno anche pubblicato degli scatti insieme, seppur in compagnia degli amici.

Elodie a Lugano

Terminate le vacanze la romana ed il vastese non paiono intenzionati a separarsi. Elodie è infatti stata beccata a Lugano insieme all’atleta, che qui risiede da diversi anni. Le foto incriminate sono state segnalate a Deianira Marzano che non ha esitato a pubblicarle su Instagram. Si tratta di un paio di scatti, in cui si vede Elodie e Andrea Iannone che camminano fianco al fianco per le strade della cittadina svizzera, come riporta anche la fonte che le ha scattate. Nulla di strano se non fosse che dopo le vacanze insieme Elodie ha raggiunto Iannone nella città dove vive, facendo pensare che tra i due non si tratti meramente di un flirt estivo. Le foto diffuse dall’esperta di gossip sembrerebbero vere e proprie prove ufficiali di vita quotidiana per la coppia dell'estate. Non a caso Iannone nella città ticinese era stato spesso visto in compagnia di Giulia De Lellis e Belén Rodriguez, sue ex storiche. Dopo i soggiorni estivi sembrerebbe arrivato dunque il tempo di fare sul serio anche con Elodie. Del resto dalle immagini condivise dalla Marzano la sintonia e l’intesa tra i due è palpabile.