Elodie e Iannone insieme: la reazione di Belen

Elodie e Andrea Iannone sono indubbiamente la coppia dell’estate. I due hanno galvanizzato il gossip della bella stagione, prima con una romantica cena in Sardegna che ha fatto scattare l’allarme flirt, poi con le vacanze di coppia in Puglia che hanno confermato la frequentazione.

La conferma di Elodie

La coppia dopo i soggiorni è stata beccata a Lugano, dove il pilota risiede, dimostrando a tutti che non si tratta meramente di un flirt estivo: Elodie ed Andrea fanno sul serio. Come se non bastasse sono arrivate le parole della cantante romana a confermare la relazione in corso: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Intanto Iannone e la Di Patrizi continuano la loro storia vivendo la quotidianità. I due sono stati pizzicati da “Chi" a Milano, città dove vive la cantante, fuori Palazzo Parigi. Hanno pranzato nel lussuoso hotel, si sono fermati fuori a scherzare e poi via in macchina verso Lugano a casa di Andrea. Insomma la relazione prosegue a gonfie vele, tanto che è arrivata anche la benedizione di una persona piuttosto cara ai due.

I rapporti con Belen

Si tratta di Belen Rodriguez, amica di Elodie, nonché ex di Andrea Iannone. La Di Patrizi si è avvicinata alla showgirl argentina negli anni scorsi grazie a Stefano De Martino, ex della sua mentore Emma Marrone. La cantante romana è stata beccata più volte in compagnia di Belen ed il compagno, tanto che due anni fa la conduttrice di “Tu si qui vales” postò addirittura un selfie in compagnia di Elodie scrivendo “Quanto sei bella!”. Anche i rapporti tra la Rodriguez e l'ex fidanzato sono piuttosto distesi, come raccontato da “Chi”. I due si sono incontrati per caso a gennaio, paparazzati dalla rivista, hanno mostrato una certa intensa. Belen ha abbracciato il vasteste per poi scambiare qualche chiacchiera con lui.

Il gesto della Rodriguez

Come avrà dunque preso la showgirl la relazione in corso tra Elodie e Iannone? Si sentirà tradita dall’amica per essere caduta tra le braccia dell’ex? Nient’affatto, un piccolo dettaglio suggerisce che Belen, presa dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino, approverebbe l’unione. La showgirl argentina ha infatti piazzato il suo like sotto le foto della Di Patrizi al Festival del cinema di Venezia, dove la cantante ha debuttato nei panni di attrice. Un piccolo gesto, ma che la dice lunga sul fatto che Belen non ce l’abbia con l’amica per la nuova relazione con Iannone. Anzi, i ben informati sostengono che la Rodriguez ne sarebbe addirittura felice.